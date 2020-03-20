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İnter'in yıldız futbolcusu Lukaku bunalıma girdi!

İTALYA HABERLERİ  | 20.03.2020 18:35 | Son Güncelleme

İnter'in yıldız futbolcusu Lukaku, koronavirüs karantinası yüzünden bunalıma girdiğini açıkladı.

İnter'in yıldız futbolcusu Lukaku bunalıma girdi!

Türkiye ile birlikte tüm Avrupa'yı kasıp kavuran koronavirüs salgını futbol hayatını da olumsuz etkiledi. İnter'in yıldız futbolcusu Fransız medyasına yaptığı açıklamada bunalıma girdiğini söyledi.

"YALNIZLIKTAN KAFAYI YEMEK ÜZEREYİM"

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen İtalya liginin başlamasını bekleyen futbolcular evde antrenmanlarını yapıyor. Yalnız başına sıkıldığını söyleyen Lukaku: ''Yalnızlıktan kafayı yemek üzereyim. Bu durum beni psikolojik olarak çok yıprattı. Dünya umarım kısa süre içinde normal haline döner'' açıklamasında bulundu.

RONALDO İTALYA'YA DÖNMÜYOR!

Futbol müsabakalarının ertelenmesinin ardından kendini Portekiz'de bir adada karantina altına alan Ronaldo'nun ülkeye dönme niyeti yok. Tüm dünyadan bu virüs temizlenene kadar ailesiyle birlikte ada hayatı yaşamaya devam edecek.

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lukaku İtalya koronavirüs

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