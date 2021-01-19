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Inter, ismini ve kulüp armasını değiştiriyor

İTALYA HABERLERİ  | 19.01.2021 11:57 | Son Güncelleme

İtalya'nın dev kulüplerinden Inter, kabuk değiştiriyor.

Inter, ismini ve kulüp armasını değiştiriyor

Kulübün uluslararası bir kitleye ulaşmasını hedefleyen Inter, artık resmi isminde 'Internazionale' ibaresini kaldıracak.

İtalyan devi artık resmi olarak 'Football Club Internazionale Milano' değil, sadece 'Inter Milano' olarak bilinecek.

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La Gazzetta dello Sport'a göre, İtalyan devi Mart ayında duyurmayı umdukları yeni isim ve kulüp armasını değiştirme sürecinde. Haberde kulübün bir süredir yeniden markalaşma üzerinde çalıştığını ve 'Football Club Internazionale Milano' olan resmi adını sadece 'Inter Milano' olarak değiştireceği belirtildi. Kulüp arması da basitleştirilecek ve 'IM' baş harfleri içerecek.

Inter'deki tek değişiklik imaj değişikliği olmayacak. Çin’in önde gelen inşaat şirketlerinden Evergrande Grubu, kulübün ana sponsorları olarak Pirelli'nin yerini alacak adaylar listesinin başında yer alıyor. Diğer hedefler arasında ise milyon euroluk bir proje dahilinde yeni bir stadyuma geçmek var.

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