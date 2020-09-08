Inter, Kolarov'u transfer ettiğini açıkladı

İtalya'nın köklü takımlarından biri olan Inter, en son Roma forması giymiş Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov'u kadrosuna kattığını açıkladı. Bir süredir bu transferi isteyen İtalyan devi sonunda mutlu sona ulaştı.

"KOLAROV YENİ BİR INTER OYUNCUSU"

Inter kulübünden yapılan açıklamada, "Kolarov yeni bir Inter oyuncusu" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği tecrübeli sol bek Roma ile 42 maça çıkarken 7 gol 5 asistlik performans sergiledi.

