Inter liderlik fırsatını geri tepti! Kaleci Radu'dan tarihi hata: "Şampiyonluğu sattın!"

İtalya Ligi Serie A'nın 20. haftanın erteleme karşılaşmasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Inter, Bologna'ya konuk oldu. Renato Dall'Ara Stadı'ndaki maçın hemen başında konuk ekip, Ivan Perisic'in 3. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım, bu gole 28. dakikada Marko Arnautovic ile yanıt verdi ve skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında Inter, gol için yüklense de golü bulan taraf ev sahibi ekip oldu. 81. dakikada Nicola Sansone, Bologna'yı skorda üstün duruma getiren golü attı ve 2-1'lik üstünlüğü sağladı.

Bologna, Inter'i 2-1 mağlup etti ve 3 puanı aldı. Bologna, bu sonuçla puanını 42'ye yükseltti ve 13. sırada yer aldı.

LİDERLİK FIRSATI GERİ TEPİLDİ

Inter ise şampiyonluk yarışında ciddi bir yara aldı ve liderlik koltuğunu ele geçirme fırsatını da değerlendirmemiş oldu. Inter, lider Milan'ın 2 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU, 80 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu arada, Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 80 dakika forma giydi ve daha sonra yerini Roberto Gagliardini'ye bıraktı.

INTER'İN YEDİĞİ GOLDE BÜYÜK HATA

Inter'in yediği ikinci golde kaleci Andrei Radu, büyük bir hataya imza attı.

Kale sahasına gönderilen geri pas sonrasında pas vermek isteyen Rumen kaleci, topu ıska geçince Sansone, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı.

Radu, bu hatası sonrasında sosyal medyada büyük tepki gördü. Inter taraftarları, "Şampiyonluğu sattın" tarzı yorumlarda bulundular.

Görüntüler S Sport'tan alınmıştır

