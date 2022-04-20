Inter, Milan'ı devirerek finale yükseldi!

İtalya Kupası yarı final ikinci karşılaşmasında Inter ile Milan karşı karşıya geldi.

0-0'ın biten ilk maçın rövanşında Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Inter, 3-0'lık skorla kazanarak finale yükseldi.

Karşılaşmada Inter'in iki golü Lautaro Martinez'den geldi. Arjantinli golcü, karşılaşmanın 4 ve 40. dakikalarında fileleri havalandırdı. Inter'in diğer golü ise 82. dakikada Robin Gosens'ten geldi.

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 73 dakika sahada kaldı.

Inter'in finaldeki rakibi ise Juventus - Fiorentina eşleşmesinde turu geçen taraf olacak. Juventus ilk maçı 1-0'lık skorla kazanmıştı.

