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Inter, Milan'ı devirerek finale yükseldi!

20.04.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Kupası'nda Inter, Milan'ı 3-0'lık skorla mağlup ederek finale yükseldi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 73 dakika sahada kaldı.

Inter, Milan'ı devirerek finale yükseldi!
Lautaro Martinez

Lautaro Martinez

ARJ Arjantin
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Inter
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İtalya Kupası yarı final ikinci karşılaşmasında Inter ile Milan karşı karşıya geldi.

0-0'ın biten ilk maçın rövanşında Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Inter, 3-0'lık skorla kazanarak finale yükseldi.

Karşılaşmada Inter'in iki golü Lautaro Martinez'den geldi. Arjantinli golcü, karşılaşmanın 4 ve 40. dakikalarında fileleri havalandırdı. Inter'in diğer golü ise 82. dakikada Robin Gosens'ten geldi.

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 73 dakika sahada kaldı.

Inter'in finaldeki rakibi ise Juventus - Fiorentina eşleşmesinde turu geçen taraf olacak. Juventus ilk maçı 1-0'lık skorla kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Milan
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