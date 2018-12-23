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Inter Nainggolan'ı kadro dışı bıraktığını açıkladı

İTALYA HABERLERİ  | 23.12.2018 17:11 | Son Güncelleme

Inter, geçtiğimiz yaz Roma'dan transfer ettiği Radja Nainggolan'ı kadro dışı bıraktığını duyurdu. Karara gerekçe olaraksa Belçikalı futbolcunun disiplinsiz davranışları gösterildi.

Inter Nainggolan'ı kadro dışı bıraktığını açıkladı

İtalya Serie A devlerinden İnter, Belçikalı yıldız orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kulübü resmi yayın organından yapılan açıklama şu şekilde,

"İnternazionale Milano, Radja Nainggolan'ı disiplinsiz davranışları nedeniyle futbol faaliyetlerini geçici olarak askıya almıştır."

Sezon başında Roma'dan 38 milyon euro bedelle İnter'e transfer olan 30 yaşındki yıldız futbolcu, mavi-siyahlı forma ile çıktığı 15 karşılaşmada 3 gol atma başarısı göstermişti.

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inter Radja Nainggolan

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