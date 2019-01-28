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Inter Perisic - Mesut Özil teklifini kabul etmedi

İTALYA HABERLERİ  | 28.01.2019 15:22 | Son Güncelleme

Inter, Arsenal'in Ivan Perisic için yaptığı Mesut Özil takas teklifini kabul etmedi.

Inter Perisic - Mesut Özil teklifini kabul etmedi

Arsenal bir süredir kadrosuna katmak istediği Ivan Perisic için Inter'den olumsuz yanıt aldı. İngiliz basınından BBC Sport'ta yer alan habere göre; Arsenal, Ivan Perisic için Inter'e Mesut Özil'i takas etme teklifinde bulundu. Ayrıca Inter'in, Mesut Özil'in dev maaşını karşılamak istemediği ve bunun en fazla yarısı kadar bir teklif yapabileceği bilgisi verildi.

40 MİLYON EURO İSTİYOR

Inter'in Mesut Özil'i istemediği ve Hırvat futbolcu için Arsenal'den en az 40 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği belirtildi. Inter'in teknik direktörü Spalletti ise "Perisic isteyen kulüpler, iyi teklifler yapmalı. Çünkü o çok önemli bir oyuncu" açıklamasını yaptı. (SPORX)

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Ivan Perisic mesut ozil inter İtalya İngiltere arsenal

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