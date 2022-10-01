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INTER ROMA MAÇI CANLI İZLE! Inter Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

01.10.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Inter ile Roma İtalya Serie A'nın 8. haftasında Giuseppe Meazza Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç öncesi birçok kişi karşılaşmanın tarihi, saati ve canlı yayınlanacağı kanal hakkında bilgi edinmek için arama motorlarında 'Inter Roma maçı canlı izle' gibi konu başlıklarını sorgulamaya başladı. Maça ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Inter Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

INTER ROMA MAÇI CANLI İZLE! Inter Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter Roma maçı için geri sayım sürüyor. İki ezeli rakip, İtalya Serie A 8. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyeti ve 3 yenilgisi bulunan ev sahibi takım 12 puanla ligde 7. sırada yer alıyor. 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan konuk ekip ise 13 puanla ligde 6. sırada. Birçok kişi internette 'Inter Roma maçı canlı izle' konu başlığını araştırıyor. Peki, Inter Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

INTER ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter Roma maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Stadio Giuseppe Meazza Stad'ında oynanacak karşılaşmada hakem Davide Massa düdük çalacak.

INTER ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter Roma maçı S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek.

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Roma inter maçı maçın
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