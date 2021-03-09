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Inter üst üste 7. galibiyetini Atalanta karşısında aldı

09.03.2021 07:11 | Son Güncelleme:
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Inter üst üste 7. galibiyetini Atalanta karşısında aldı

Serie A'nın 24. haftasında lider Inter, sahasında Atalanta'yı 1-0 mağlup etti ve üst üste 7. galibiyetini alarak lig ikincisi Milan'la puan farkını yeniden 6'ya yükseltti.

İtalya Serie A'nın 26. haftasında lider Inter, sahasında Atalanta'yı konuk etti.

Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Inter 1-0 kazanarak haftayı üç puanla kapattı.

İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısının başında Inter golü bulmayı başardı ve Bastoni'nin asistinde Skriniar 54. dakikada Inter'i öne geçiren isim oldu. Kalan dakikalarda Atalanta gol silahlarını oyuna alsa da skoru eşitlemeyi başaramadı ve Inter sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Inter 62 puana yükselerek ikinci Milan ile arasındaki puan farkını yeniden 6'ya yükseltti. Atalanta ise 49 puanda kalarak zirve takibinde ağır yara aldı.

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