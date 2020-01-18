İnter Victor Moses'in peşinde

Fenerbahçe'den ayrılarak eski teknik direktörü Antonio Conte'nin yanına, Inter'e gideceği konuşulan Victor Moses için İtalya'da gündem oluşmaya başladı.

Inter'in eski teknik direktörlerinden Corrado Orrico, Nijeryalı oyuncunun transferiyle ilgili konuştu ve "Güvenmek lazım" dedi.

Moses transferinin şampiyonluk yolundaki etkisinden şüphe duyduğunu belirten eski hoca, "Moses, tipik Antonio Conte oyuncularından. Bazı oyuncular, değerinden daha fazla öne çıkmayı başarır, bazıları şampiyondur. Conte de harika bir teknik adam ve bu kararına güvenmek lazım. Ancak yine de soralım, Inter, bu transferler Juventus'un önüne geçebilecek mi? Yine de biraz uzak kalıyorlar gibi" dedi.

CONTE: "VİRÜS GİBİ"

Öte yandan Inter Teknik Direktörü Antonio Conte de transfer için konuştu ve bu dönemden çok da memnun olmadığını belirtti.

Conte basın toplantısında, "Bir teknik direktör için sezonun en zorlu dönemindeyiz. Sürekli gazetelerde transfer haberleri var, bazıları doğru, bazıları değil. Transfer dönemi, karantina altına alınması gereken bir virüs gibi" ifadelerini kullandı.

MOSES: "CONTE İLE ÇALIŞMAK İSTERİM"

Öte yandan Victor Moses'ın da yaptığı açıklamalara İtalyan basınında yer verilirken, tecrübeli oyuncunun, "Antonio Conte ile bir kez daha çalışmaktan büyük mutluluk duyarım" dediği kaydedildi.

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Nijeryalı oyuncu, sadece 6 lig maçına çıktı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı yaptı.

(Sporx)

