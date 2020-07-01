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İnternet kafe müşterileri memnun

MALATYA HABERLERİ  | 01.07.2020 18:51 | Son Güncelleme

Türkiye’de 1 Temmuz itibarıyla yeni tip korona virüs tedbirlerinde normalleşmede yeni döneme girildi.

İnternet kafe müşterileri memnun

Türkiye’de 1 Temmuz itibarıyla yeni tip korona virüs tedbirlerinde normalleşmede yeni döneme girildi. Bu kapsamda sinema ve tiyatrolar, açık hava konserleri, internet kafe, elektronik oyun, düğün ve nişan salonları yeniden faaliyete geçti.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Mart tarihinde kapanan internet kafeler, 3 buçuk ay sonra tekrar açıldı. Hizmete giren internek kafelerde müşteriler ateşleri ölçülüp elleri dezenfekte edildikten sonra içeri alınıyor. İşletmeci Abdullah Kadir Perihan, “Korana virüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de önem kapsamında 17 Mart tarihinde İnternet Kafeler kapandı, 3 buçuk ay sonra tekrar açıldı. Bizde iş yerimizde Dezenfekte yaptık, maskeli bir şeklinde müşterilerimiz içeriye alıyoruz. Daha sonra ellerini dezenfekte ediyoruz kolonyayı ikram ediyoruz sosyal mesafeye uygun hizmet vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
İnternet Kafe de Müşteri olan Emre Peri ise “İnternet kafeler 3 buçuk ay sonra yeniden açılması bizleri mutlu etti. Korona virüs nedeniyle evde kaldık. Şimdiher şey normale başladı. Son olarak ise internet kafeler hizmete girdi, artık internet ortamında derslerime çalışabiliyorum" diye konuştu.
İnternet kafe müşterisi Osman Hasçelik de, internet kapelerin yeniden hizmete açılmasından memnun olduğunu ifade etti.

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