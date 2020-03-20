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İnternet üzerinden dolandırıcılığa 2 tutuklama

MALATYA HABERLERİ  | 20.03.2020 17:53 | Son Güncelleme

İnternet üzerinden cep telefonu alış verinde dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen ve operasyonla yakalanan 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Alınan bilgiye göre, Malatya’da, internet sitesini kullanarak aynı yöntemlerle dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma olayları ile ilgili 5 ayrı dosyadan toplamda 17 bin TL haksız menfaat elde eden, Adıyaman’dan tek dosyadan firar, Elazığ’dan 3 ayrı dosya üzerinden firar olarak aranan UYAP Üzerinde 5 ayrı dosyası bulunan ve 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.

İnternet üzerinden dolandırıcılığa 2 tutuklama

İnternet üzerinden cep telefonu alış verinde dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen ve operasyonla yakalanan 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Malatya’da, internet sitesini kullanarak aynı yöntemlerle dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma olayları ile ilgili 5 ayrı dosyadan toplamda 17 bin TL haksız menfaat elde eden, Adıyaman’dan tek dosyadan firar, Elazığ’dan 3 ayrı dosya üzerinden firar olarak aranan UYAP Üzerinde 5 ayrı dosyası bulunan ve 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H. G. isimli şüpheli şahıs ve onunla birlikte hareket eden O. Ü isimli şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekiplerince yapılan geniş çaplı araştırmalar sonucunda yakalandı. Çalıntı telefonların satıldığı iş yerin ide tespit eden ekipler, toplamda 9 bin 700 TL değerinde 3 adet cep telefonu müştekilerine teslim edildi. Telefonları alan iş yeri yetkilisine ise TCK’nın "Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" maddesi gereğince yasal işlem yapıldı.
Konularla ilgili yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 3 ayrı dosyadan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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