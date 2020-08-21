YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İnternet ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele için Siberay programı hayata geçirildi

İnternet ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele için Siberay programı hayata geçirildi

ANKARA HABERLERİ  | 21.08.2020 18:56 | Son Güncelleme

İnternet ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele için Siberay programı hayata geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), internet ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek ve vatandaşları bilgilendirmek için Siberay programının hayata geçirildiğini bildirdi.

EGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Siberay programı ile toplumun her bir ferdinin interneti ve teknolojiyi güvenli, faydalı, etkili şekilde kullanmasını sağlamaya yönelik faaliyetler, içerikler, çalıştaylar, çevrimiçi ve çevrimdışı konferanslar, ürünler geliştirilerek, bu sayede örf, adet ve milli kültüre bağlı nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamanın amaçlandığı belirtildi.

Siberay ile ilgili detaylı bilgilere, "www.siberay.com" ve programın sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cuma

İmsak
04:27
Sabah
05:59
Öğle
12:57
İkindi
16:42
Akşam
19:44
Yatsı
21:10

Ankara Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cuma

Beyza Eczanesi
Cankaya
İlke Eczanesi
Cankaya
Ayça Pekin Eczanesi
Yenimahalle
Gülreyhan Eczanesi
Yenimahalle
Nefes Eczanesi
Mamak
Kerem Eczanesi
Mamak
Çağatay Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Meteorolojiden "sağanak" ve "kuvvetli rüzgar" uyarısı
Meteorolojiden "sağanak" ve "kuvvetli rüzgar" uyarısı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik
MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik
'Ben çıkana kadar nefes almayın'
'Ben çıkana kadar nefes almayın'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.