Belli bir kotayı aşan kullanıcıların internet hızını düşüren Adil Kullanım Kotası (AKK/AKN) dönemi 1 Ocak’ta sona erdi. Ancak Kablonet, AST isimli bir kavramla yeni döneme giriş yaptı.

İnternette AKK gitti AST geldi, AST nedir?

AST NEDİR? “Akıllı Sınırsız Tarife”nin kısaltması olan AST, internet hizmetini 00:00 - 19:00 / 19:00 - 00:00 olmak üzere ikiye farklı zaman dilimine bölüyor, bu zaman dilimlerine farklı hız sınırları uygulanıyor.

TAAHHÜTLÜ ABONELER ESKİ FİYAT İLE HİZMET ALACAK 1 Ocak tarihinden önce taahhüt vererek aboneliğini devam ettiren kullanıcılar, fiyatlarında hiçbir değişiklik olmadan kullandıkları internet paketini Adil Kullanım Kotası olmadan kullanmaya devam edecek. İşte firmaların AKK'siz internet hizmeti için belirlediği fiyatlar...

Turkcell Superonline tarafından açıklanan fiyatlar şu şekilde... 15 Mbps: 79.9 TL

25 Mbps: 89.9 TL

35 Mbps: 99.9 TL

50 Mbps: 129.9 TL

100 Mbps: 199.9 TL

Yeni dönem fiyatlarını açıklayan ilk şirketlerden biri Türk Telekom olmuştu.

Firma önceden açıkladığı fiyatlarında indirime gittiğini duyurdu.

Yapılan bu açıklama ile birlikte ayrıca 6Mbps, 12Mbps ve 16Mbps hızlarını da kotasız internet tarifeleri içerisine ekleyen Türk Telekom, sonunda beklenen hamleye imza attı.

İşte Türk Telekom'un AKK'siz tarifelerinin fiyatları...

Açıklanan yeni Türk Telekom kotasız internet fiyatları üzerinde toplamda 27 TL‘lik bir indirim kullanıcıları bekliyor.

6Mpbs adil kullanım kotasız internet tarifesi – 69. 90 TL

8Mpbs adil kullanım kotasız internet tarifesi- 79.90 TL

12Mpbs adil kullanım kotasız internet tarifesi- 84.90 TL

24 Mpbs adil kullanım kotasız internet tarifesi- 99.90 TL

35Mpbs adil kullanım kotasız internet tarifesi- 121.90 TL

50Mpbs adil kullanım kotasız internet tarifesi- 229.90 TL

ADİL KULLANIM KOTASI NEDİR? Adil Kullanım Kotası internet kullanıcılarının şebeke kullanımı sırasında yoğun veri trafiği uygulayarak neden olabileceği teknik problemleri, hasarları ve ağdaki verimliliğin düşmesini önlemek amacıyla planlanmış bir uygulamadır.

AKK NE ZAMAN KALKACAK? Adil Kullanım Kotası (AKK) Yeni yıl ile birlikte kaldırılacak Başka bir deyişle 1 Ocak'tan itibaren kota uygulamasına son verilecek.

Türk Telekom, toptan hat kiralama bedellerine %66 zam yapıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan, taahhütsüz ve AKN'siz internet servis sağlayıcısı TurkNet'in Bireysel İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Durmuş şunları söyledi: