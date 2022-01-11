İnternetten dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sanığın 10 yıla kadar hapsi istendi

Adana'da, otomobil jantı satışı ilanıyla bir kişinin 2350 lirasını dolandırdığı iddia edilen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz sanık S.T. ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

S.T. hakkında, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, mağdur T.U'nun bir internet sitesinde S.T'ye ait satılık otomobil jantı ilanı görmesi üzerine sanıkla telefon üzerinden irtibat kurduğu belirtildi.

Müştekinin, S.T'nin banka hesabına otomobil jantı için 2350 lira gönderdiği bildirilen iddianamede, buna karşın otomobil jantının teslim edilmediği ve sanığın iletişimi kestiği anlatıldı.

İddianamede, sanığın "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık S.T, iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti.

