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İnternetten "indirimli ürün" dolandırıcılığına 60 yıl hapis

01.03.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternetten "indirimli ürün" dolandırıcılığına 60 yıl hapis

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da alışveriş siteleri üzerinden indirimli altın ve elektronik eşya getirttiğini söyleyerek dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 60 yıl hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan 3 sanık katılmazken, avukatlar hazır bulundu.

Bir önceki celse açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunan avukatlar, müvekkillerinin beraatlerini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Emre Kızak'ı 36 kişiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 8'er aydan toplamda 60 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, diğer sanıklar Cemre Kızak ve Hilal Arslan'ın ise beraatini kararlaştırdı.

- Mütalaadan

Cumhuriyet savcısı tarafından 24 Aralık 2021'deki duruşmada açıklanan esas hakkındaki mütalaada, kardeş olan sanıklar Emre Kızak ile Cemre Kızak'ın Beşiktaş'ta bir mağaza işlettikleri, Emre Kızak'ın kız arkadaşı sanık Hilal Arslan'ın da mağazada çalıştığı belirtilmişti.

Sanık Emre Kızak'ın, mağazaya alışverişe gelen müşterilere, bazı alışveriş siteleri üzerinden indirimli altın, elektronik eşya ve çeşitli ürünler satın alınarak kısa vadede kar elde edileceğini söylediği anlatılan mütalaada, bunun üzerine önce küçük miktarlar veya birkaç ürünle deneme yapan müşterilerin gevenini kazanmak için sanıkların ürünleri teslim ettikleri ve bir miktar kar elde etmelerini sağladıkları kaydedildi.

Mütalaada, sanıklara güvenen müşterilerin daha fazla mal sipariş ettikleri, sanıkların daha sonra yüksek miktarlı ödemeler almalarına rağmen müşterilerine paralarını ve siparişlerini teslim etmedikleri belirtilmişti.

Sanıkların 39 kişiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 56 yıl 3'er aydan 281 yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyordu.

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