YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi

İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 09.12.2020 11:00 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da yaşayan emekli memur Rıdvan Şirin: - "Dolandırıldığımı anlayınca firmayı aradım. Telefonu her defasında başka biri açtı. Şimdi telefon hiç açılmıyor. Polise ve savcılığa müracaat ederek hakkımı, hukuki yollardan arayacağım"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan omurilik hastası emekli memur Rıdvan Şirin'e, internetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı gönderildi.

Muhittin Mahallesi'nde kendisi gibi emekli eşiyle yaşayan 63 yaşındaki Şirin, AA muhabirine, bir süre önce internettte gezerken ceviz reklamıyla karşılaştığını söyledi.

Güzel görünen cevizden etkilenip 400 lira karşılığında 25 kilogram ceviz siparişi verdiğini ve parayı da internet üzerinden yatırdığını anlatan Şirin, "Birkaç gün sonra evime kargoyla bir çuval geldi. Açıp baktığımda çürümüş kestane ve çakıl taşlarıyla karşılaştım. Çok büyük şaşkınlık yaşadım ve üzüldüm." dedi.

Şirin, internetten alış veriş yapanların çok dikkatli davranması gerektiğine işaret etti.

İnternet ve televizyonlardan yapılan bazı reklamların insanları yanıltabileceğini vurgulayan Şirin, "Ben de böyle bir şey yaşadım. Dolandırıldığımı anlayınca firmayı aradım. Telefonu her defasında başka biri açtı. Şimdi telefon hiç açılmıyor. Polise ve savcılığa müracaat ederek hakkımı, hukuki yollardan arayacağım." diye konuştu.

Şirin, hastalığının yanı sıra bir de böyle bir durumla karşılaşınca oldukça üzüldüğünü dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama!
Trafik Haftası KutlandıTrafik Haftası Kutlandı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
06:44
Sabah
08:16
Öğle
13:07
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:15

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Gözde Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
Şengül Eczanesi
Kapakli
Şahin Eczanesi
Malkara
Şenda Eczanesi
Suleymanpasa
Emin Eczanesi
Suleymanpasa
Merkez Eczanesi
Muratli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.