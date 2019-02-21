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İnternetten tanıştığı adam dehşeti yaşattı! O halde gören yüzüne bakamadı

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 21.02.2019 11:57 | Son Güncelleme

Brezilya'da internetten tanıştığı 27 yaşındaki adamı bir süre sohbet ettikten sonra evine çağıran 57 yaşındaki kadın, hayatının en zor anlarını yaşadı. Evine davet ettiği gencin yaptıkları yüzünden ölümle burun buruna gelen Elaine Caparroz, dehşetin her ayrıntısını anlattı.

8 ay boyunca sohbet ettikten sonra buluşmaya karar verdiği genç tarafından 4 saat boyunca çaresizce yumruklanarak dövülen Elaine'nin yaşadıklarının ne kadar korkunç olduğu paylaşılan fotoğraflarla gözler önüne serildi.

Dehşet 4 saat boyunca devam etti!

Brezilya Rio de Janeiro'da 1 çocuğuyla birlikte yaşayan 57 yaşındaki bekar kadın, 8 ay boyunca internetten konuştuğu 27 yaşındaki Vinicius Serra'yı, ilk kez evine davet etti ve felaketi yaşadı.
Elaine Caparroz, ilk buluşmada evine davet ettiği genç adamla cinsel ilişkiye girdi, ardındansa koltukta uyuyakaldı. 57 yaşındaki kadın, gözlerini açtığında hayatının şokunu yaşadı.
Cumartesi öğlen saatlerinde evine gittiği zavallı kadını, ilişki sonrası 4 saat boyunca aralıksız bir şekilde dövmeye başladı.
Hasar görmüş mobilyalar, kan içinde kalan duvar ve parkeler saldırının büyüklüğünü, zavallı kadının oradan oraya sürüklendiğini çok net gösteriyordu.
Saldırgan Vinicius Serra, psikolojik sorunları olduğunu belirterek, içindeki dürtünün kadını dövmesine neden olduğunu öne sürdü.
Komşuları zavallı kadının çaresiz çığlıklarını duyunca müdahale etti ve binanın güvenlik görevlilerini aradı. Daireye girdiler ve sapkın genç kaçmaya çalıştı.
Elaine Caparroz'un yüzündeki pek çok kemik kırıldı. Göz çukuru kemikleri, burnu ve dişleri de kırılanlar arasındaydı. Kadına 40'tan fazla dikiş atıldı. Kollarından ve bacaklarından defalarca ısırıldı.
Saldırıya uğrayan Elaine Caparroz, yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:
'Uzun süredir çevrimiçi konuştuk ve arkadaşlığımızın gerçekten iyi bir şeye dönüşeceğini düşündüm. Onu daireme davet ettiğimde kendimi rahat ve güvende hissettim. Onu konuşmamızdan tanıdığımı sanıyordum. Birlikte sarılmamızı sağlayacak şekilde omzunda uzanmamı istedi. Kendimi savunmaya çalıştım ama bana attığı her yumrukla öleceğimi düşündüm.'
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Anahtar Kelimeler:
brezilya kadına şiddet

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