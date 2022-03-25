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İnterpol tarafından aranan DEAŞ'lı terörist Ordu'da yakalandı

25.03.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnterpol tarafından aranan DEAŞ'lı terörist Ordu'da yakalandı

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Ordu'da yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, hakkında İnterpol Dairesi Başkanlığı tarafından kırmızı bülten çıkarılan ve DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler bulunan kişinin Altınordu ilçesinde olduğunun belirlendiği vurgulandı.

Açıklamada, ilçede 23 Mart Çarşamba günü saat 06.00'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Irak uyruklu M.K.Y.A'nın gözaltına alındığı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Efirli E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği kaydedildi.

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