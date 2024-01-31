İntihal nedir, nasıl kontrol edilir?

Herhangi bir konu üzerine yazılan içeriklerde kopya çıkmaması için yararlanılan birtakım programlar vardır. Bu programlar sayesinde kişiler hazırladıkları içeriklerde kopya olup olmadığını daha kolay bir şekilde öğrenebilir. Bu noktada intihal ne demek konusu da büyük bir öneme sahiptir. İntihal sözcüğü dilimize Arapçadan girmiş bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkçe karşılığı aşırma manasına gelmektedir.

İntihal nedir?

Bir başka yazarın veya kişinin yazdığı içeriklerden belli başlı kısımları alıp kendisine aitmiş gibi gösterme veya aynı konuların üzerinde oynayarak farklı bir şekilde anlatma durumu, intihal olarak tabir edilmektedir. Bir sanatçının ya da bir yazarın bir eserini alıp doğrudan yazıda kullanmak ciddi bir suç olarak kabul edilir.

Bir kişi, bir başkasının yazısına içeriğinde yer verecekse bunu kaynakça göstererek yapmalıdır. İster edebi eser olsun ister makale olsun isterse akademik bir tez yazısı olsun, intihal konusu tüm yazı türlerini kapsayan önemli bir kavramdır. Bir yazıda intihal yapmak, o yazının kalitesini düşürmekle birlikte ciddi bir kopya oranının da çıkmasına neden olur.

İntihal nasıl kontrol edilir?

Herhangi bir konuda içerik hazırlarken o içeriğin özgün olunmasına dikkat edilmelidir. Bir yazıyı yazarken bu yazının yüzde yüz özgün olması çok mümkün değildir. Özellikle çok sayıda içerik üretenler için bu durum neredeyse imkânsızdır. Bu yüzden de yazılar içerisindeki intihal oranı belli bir ölçüye kadar kabul edilmektedir. Ancak doğrudan kopyala yapıştır yaparak içerik hazırlamak çok ciddi bir problemdir.

İnternet ortamında yazıların özgün olup olmadığını kontrol eden birçok farklı intihal programı mevcuttur. Bir başka yazarın fikrini ve düşüncesini doğrudan yazıya aktarmak çalıntı veya aşırma olarak tanımlanmaktadır. Bu yüzden içerik hazırlayan kişilerin intihal kontrol etme programlarından yardım alması önemlidir. Genel olarak intihal oranı %20 olarak kabul edilse de bu oran yazılan içeriklere göre daha farklı ele alınabilir.

İntihal taraması nasıl yapılır?

Kişilerin hazırladıkları yazıların özgün yani birebir başkalarının yazılarıyla aynı olmaması son derece önemli bir konudur. İçerik hazırlarken aynı cümleleri doğrudan alıp içerikte kullanmak intihal olarak kabul edilmektedir. Bu noktada yazı yazan kişilerin akıllarına intihal nasıl bakılır sorusu gelebilir. Oluşturulan içeriklerin belli bir kısmı sıfır intihal olarak görülebilir. Ancak aynı cümleler kurulmamış olsa da bazı durumlarda yine yazı içerisinde kopya olarak algılanan cümleler çıkabilir. Kişilerin hazırladıkları içerikleri ilgili kişi veya kurumlara göndermeden önce kontrol etmesi bu noktada önemlidir.

İnternet ortamında online intihal kontrol etme imkânı sunan birçok farklı program mevcuttur. Bu programların bazıları ücretsiz olarak kontrol sağlarken bazılarında ise belirli bir ücret ödenmesi gerekebilir. Bu programlar yazı içerisinde yüzde kaç oranında intihal olduğunu gösterme de oldukça etkilidir.

Ücretsiz intihal taraması nasıl yapılır?

Hazırlanan yazıların türü ne olursa olsun içerisinde çok fazla kopya çıkması ciddi sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu yüzden içerik hazırlayan kişilerin yazılarını tamamladıktan sonra intihal programlarından kopya olup olmadığını öğrenmek için tarama yapmaları önemlidir. İnternet ortamında bu konuyla ilgili hizmet veren birçok farklı ücretsiz intihal tarama programı vardır. Bu programlardan birini seçerek intihal kontrolü yapılabilmesi mümkündür. Ücretsiz intihal taraması yapmak isteyen kişilerin izlemesi gereken adımlar ise kısaca şöyledir:

İnternet tarayıcısı üzerinden intihal kontrol etme programı yazıldığında karşınıza birçok farklı site çıkar.

Bu web siteleri arasından seçim yaparak içerikleri kontrol etmek mümkündür.

Seçilen intihal programı sitesine giriş yaptıktan sonra karşınıza metninizi girebileceğiniz bir alan çıkmaktadır.

Bu alana metni girdikten sonra intihal kontrolü butonuna tıklamanız yeterlidir.

Bir süre bekledikten sonra eğer içerikte kopya olarak algılanan bölümler varsa karşınıza çıkacaktır.





