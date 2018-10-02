İntihal yaptığı iddia edilen Nilgün Bodur'dan açıklama

Son zamanlarda çok satılan raflarında sıklıkla gördüğümüz bir yazar var. İsmi Nilgün Bodur. Yazarın son kitabı "Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim" isimli çalışması büyük satış başarısı yakaladı, üst üste onlarca kez yeni baskılar geldi. Ancak bu kitaptaki bir sözün İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kampında hayatını kaybeden Anne Frank'e ait olduğu ortaya çıktı.

Kitabında intihal yaptığı ortaya çıkan Nilgün Bodur'da sosyal medyada onlarca eleştiri geldi. Bodur yapılan eleştirilerden sonra bir açıklama yaptı.

Bodur açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hakkımda çıkan intihal iddiaları üzerine bir açıklama yapmak istedim. 250 sayfalık kitabım kendimi iyileştirmek için yazdığım denemelerin bir araya toplanmış halidir. Türk edebiyatına katkıda bulunmak gibi bir niyetim hiç olmadı. O satırlar sizlere de iyi geldi ki kitabım 150 bin adet bastı ve sattı. Okuyan herkes hayatının değiştiğini söyledi ve ben o zaman iyileştim.

CÜMLE UZUN BİR YAZININ İÇİNDE GEÇİYOR

Bazen iyileşmek için iyileştirmek gerekiyormuş. Kitabım aforizmalarla, atasözleri ve deyimlerle bezeli. Kimisi dilime pelesenk olmuş sözler ve konuşurken de kullandığım cümleler. Kaldı ki bir gün benim de cümlelerim kullanılırsa çok sevinirim. Anonim olduğunu sandığım bir sözü uzun bir yazının içinde kullandım ve başlık olarak editörüm o cümleyi seçmiş ve tüm başlıkların altında ismim ve kitabın ismi yazıyor. Yani bu cümle bana aittirin açıklaması değildir altında bulunan imza.