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İntihar girişiminde bulundu, hastanede aranması olduğu tespit edildi

EDİRNE HABERLERİ  | 02.11.2020 09:49 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde intihara teşebbüs eden bir kadın, pişman olup hastaneye kaldırıldı.

İntihar girişiminde bulundu, hastanede aranması olduğu tespit edildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde intihara teşebbüs eden bir kadın, pişman olup hastaneye kaldırıldı. Bu sırada 3 faklı suçtan arama kaydı olduğu tespit edilen şahıs, tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, intihar etmek için evinde tarım ilacı içen 43 yaşındaki N.İ., pişman olup durumunu 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak haber verdi. Olayın sonrasında ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne getirilen N.İ., burada tedavi altına alındı.
Tedavisi tamamlanmasının ardından, konuyla ilgili olarak ise şahıs hakkında ’İntihara Teşebbüs’ suçundan soruşturma başlatıldı.
UYAP sorgusunda ise polis şahsın daha önceden çeşitli suçlardan arandığını tespit etti.
"Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme", "Mala Zarar Verme" ve "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" olarak 3 farklı arama kaydından olduğu tespit edilen N.İ., işlemlerinin ardından Edirne Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.

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