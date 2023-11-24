'İntihar' iddiası sonrası cezaevine koşmuştu! Dilan Polat'ın avukatından yeni açıklama! Bakın şimdi ne yapıyormuş

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.

Dün akşam saatlerinde, Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Dilan Polat'ın Çorlu Cezaevi'nde tutuklu olan eşi Engin Polat’la telefon görüşmesi yaparak “intihar etmek istiyorum” dediği iddia edildi. Bu iddialar gündeme bomba gibi düşerken Dilan Polat'ın avukatları cezaevine koştu.

Dilan Polat'ın arkadaşı Canan Toprak ise 'İntihar' telefonunun yalan olduğunu cezaevine giden avukatların paylaşımlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak duyurdu.

Dilan Polat'ın avukatı Osman Eryiğit'ten yeni bir açıklama daha geldi. Polat'ın avukatının açıklamasını da Engin Polat'ın kız kardeşi sosyal medya üzerinden paylaştı.

BAKIN ŞİMDİ NE YAPIYORMUŞ

Dilan Polat'ın avukatı şu ifadeleri kullandı; ''Müvekkilim Dilan Polat'ın yanından biraz önce çıktım. Çıkarken bana seslendi ve 'Osman yemin ederim bir suç işlemedim, neden buradayım diye soruyorum sürekli kendime, kendimi anlatamıyor olmak beni çok yoruyor. Allah'a sesleniyorum bilmeden bir hata mı yaptım, birisini mi üzdüm yarabbim diyorum, ben kimseyi bilerek üzmem' dedi.

Kendisine yargının kusursuz çalıştığını ve maddi gerçeğin ortaya çıkacağını ilettim. Karşımda çok daha ağır başlı bir Dilan vardı. Bugün, takipçilerinden gelen mektupları okuyarak vaktini geçirdiğini söyledi ve ayrıldık''





