İntihara kalkışan genç dua edip gözyaşı döktü

Çepni Mahallesi'nde Yunus Emre İş Merkezi’nin çatı katına çıkan Sefa Ö.'yü görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, bina önünde hava yastığı açtı. Sefa Ö., yanına yaklaşılması halinde atlayacağını söyleyerek ekipleri uzaklaştırmaya çalıştı. Sefa Ö., bu sırada dua ederek, ağladı. Polis ekipleri bir anlık dalgınlığından faydalandığı genci, yakalayarak çatıdan indirdi. Sefa Ö., ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
(DHA)
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