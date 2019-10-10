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İntihara kalkışan genç dua edip gözyaşı döktü

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.10.2019 11:23 | Son Güncelleme

Çorum'da iş merkezinin çatı katına çıkan Sefa Ö. (26), intihara kalkıştı. Sefa Ö., 1 saat süren ikna çabalarının ardından dalgınlığından yararlanan polis ekiplerince, çatıdan indirildi.

Çepni Mahallesi'nde Yunus Emre İş Merkezi’nin çatı katına çıkan Sefa Ö.'yü görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, bina önünde hava yastığı açtı. Sefa Ö., yanına yaklaşılması halinde atlayacağını söyleyerek ekipleri uzaklaştırmaya çalıştı. Sefa Ö., bu sırada dua ederek, ağladı. Polis ekipleri bir anlık dalgınlığından faydalandığı genci, yakalayarak çatıdan indirdi. Sefa Ö., ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çorum intihar

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