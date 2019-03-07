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Hagi'nin menajerinden bomba Fenerbahçe itirafı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.03.2019 08:11 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın efsane oyuncusu Hagi'nin o dönemki menajeri olan Ioan Becali, Rumen yıldızı Galatasaray'dan parasını alamadığı için Fenerbahçe'ye teklif ettiğini itiraf etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisine 'iç savaş çıkabilir' dediğini söyleyen Becali, "Fatih Terim'le görüştükten sonra tüm para o gün içinde yattı" ifadesini kullandı.

Hagi'nin menajerinden bomba Fenerbahçe itirafı!

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Gheorghe Hagi'nin eskiden menajerliğini yapan Ioan Becali, çarpıcı bir Fenerbahçe iddiasında bulundu.

Romanya'da bir televizyon programına konuşan Becali, Hagi'nin Galatasaray'da maaşını almakta geciktiği bir dönemde futbolcuyu Fenerbahçe'ye teklif ettiğini açıkladı.

''FATİH TERİM'E DURUMU ANLATTIM''
Becali, yaptığı açıklamada ''Galatasaray, Hagi'nin maaşını ödemekte gecikiyordu. Yılda 3, 4, 5 milyon kazanıyordu. Ardından Fenerbahçe'ye gittim ve 'büyük bir bomba patlatmak istiyor musunuz?' diye sordum. Başkanları (Aziz Yıldırım) ise 'Bunu yapmak için tüm polislerle konuşmam gerekiyor. Çünkü iç savaş çıkabilir.' dedi. Ben de ardından Fatih Terim'e durumu anlattım. Sözleşmemizde özel bir madde vardı. Hagi parasını almazsa ayrılabilirdi. Fatih Terim, ardından herkesle konuşmuş. O gün içinde tüm para yattı'' sözlerini kullandı.

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gheorghe hagi Fenerbahçe Galatasaray fatih terim

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ribery ilk değilmiş yani! Salatasaray daha önce de aynı mallığı yapmış. En az 2 kere yaptığına göre yine olur bu. Bekliyoruz...
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