Hagi'nin menajerinden bomba Fenerbahçe itirafı!

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Gheorghe Hagi'nin eskiden menajerliğini yapan Ioan Becali, çarpıcı bir Fenerbahçe iddiasında bulundu.

Romanya'da bir televizyon programına konuşan Becali, Hagi'nin Galatasaray'da maaşını almakta geciktiği bir dönemde futbolcuyu Fenerbahçe'ye teklif ettiğini açıkladı.

''FATİH TERİM'E DURUMU ANLATTIM''

Becali, yaptığı açıklamada ''Galatasaray, Hagi'nin maaşını ödemekte gecikiyordu. Yılda 3, 4, 5 milyon kazanıyordu. Ardından Fenerbahçe'ye gittim ve 'büyük bir bomba patlatmak istiyor musunuz?' diye sordum. Başkanları (Aziz Yıldırım) ise 'Bunu yapmak için tüm polislerle konuşmam gerekiyor. Çünkü iç savaş çıkabilir.' dedi. Ben de ardından Fatih Terim'e durumu anlattım. Sözleşmemizde özel bir madde vardı. Hagi parasını almazsa ayrılabilirdi. Fatih Terim, ardından herkesle konuşmuş. O gün içinde tüm para yattı'' sözlerini kullandı.

