İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI 2023: İOKBS başvuruları başladı mı? Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

İOKBS bursluluk sınavı başvuru ekranı ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada başvuruların 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü alınmaya başlanacağı kaydedilmişti. İşte 2023 İOKBS bursluluk sınavı başvuru ekranı ve detaylar...

İOKBS BURSLULUK SINAVI 2023 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İOKBS Bursluluk sınavı 2023 başvuruları için yapılan açıklamaya göre süreç 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü başlayacak.

İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bursluluk sınavı başvuru sürecinin 16 Haziran'da son bulacağı belirtildi.

İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre yapılacak. Başvuru işlemleri, yüz yüze veya internet üzerinden gerçekleştirilebilir.

İOKBS yani bursluluk sınavı başvuruları yüz yüze ya da internet üzerinden yapılacak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

İOKBS Bursluluk sınavı başvuru şartları için açıklama bekleniyor. Geçen yıl başvuru şartları şu şekilde açıklanmıştı:

"Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (on sekiz bin yüz altmış) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır."

