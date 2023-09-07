İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI 2023: İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? Gözler MEB'de!

İOKBS bursluluk sınavı, ilköğretim 5,6,7,8.sınıflar ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencileri için 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav sonuçları adayların erişimine Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açılacak. İOKBS Bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Meb.gov.tr İOKBS Bursluluk sınav sonucu ekranı ile konuya dair merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz...

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 22 Eylül 2023 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenilebilecek.

İOKBS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bursluluk sınav sonuçları 2023, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisiyle sorgulanabilecek.

Ayrıca okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.

