İOKBS BURSLULUK SINAVI TABAN PUANI 2023: MEB İOKBS Bursluluk Sınavı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf taban puanları açıklandı mı?

Bursluluk Sınavı taban puanları 2023 günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde MEB tarafından açıklandı. İOKBS sınavı bugün saat 10.00'da gerçekleştirilecek. 2023 İOKBS Bursluluk Sınavı taban puanları merak konusu oldu. İşte İOKBS Bursluluk Sınavı taban puanları ile ilgili detaylar...
İOKBS Bursluluk Sınavı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve depremzede öğrenciler taban puanları
Bursluluk sınavı taban puanları 2023 henüz açıklanmadı.
Geçmiş yılların taban puanları şu şekilde:
Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356
sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845
Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450
sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149
Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453
sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967
Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462
sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372
Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422
sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516
Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432
sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482
Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425
sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891
Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
2023 Yılı İOKBS bursluluk sınavında depremzede öğrencilere 30.000 ayrı kontenjan ayrıldı. Bu kontenjandan sadece deprem bölgesinde etkilenen öğrenciler yararlanacak. 70.000 kontenjan ise diğer bölgelerdeki öğrenciler için ayrıldı. Kılavuzda hangi illerde bulunan öğrencilerin depremzede kontenjanından yararlanacağı ile ilgili bir açıklama yok. Ancak 2023 LGS'de ek kontenjandan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki öğrenciler yararlanmıştı. Depremden etkilenerek afet bölgesi ilan edilen iller ise şöyle: Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ.
Milli Eğitim Bakanı Özer depremzede öğrencilere yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'mızı bu yıl 3 Eylül 2023'te yapacağız. Bursluluk Sınavı'na Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan verilen kontenjan her yıl 70 bin civarındaydı, bakanımızla geçen gün görüştük ve bu 70 bin sayısını 100 bine çıkardık. Geriye kalan 30 bin kapasiteyi sadece deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için kullanacağız. Yani ilk kez deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için ilave 30 bin burs kapasitesini kullanmış olacağız. Sadece annesini, babasını veya vasisini yitirmiş çocuklarımız değil, başarılı olan ve bu bursa ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizi de mümkün olduğu kadar yararlandırmak için çaba sarf edeceğiz."
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na başvuruların 29 Mayıs-16 Haziran'da gerçekleştirileceğini belirten Özer, "Sınavda, ikinci dönem konuları dahil olmayacak. Yani tıpkı LGS'de yaptığımız gibi Bursluluk Sınavı'nda da sadece birinci dönem konularından öğrencilerimizi sınava alacağız."