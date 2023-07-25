IP MAN 2 konusu nedir, oyuncuları kimdir? IP MAN 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Bu akşam TV'de!

Ip Man 2 filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. 2008 filmi Ip Man'ın devamı olan Ip Man 2, Wilson Yip tarafından yönetildi ve Yip Man'ı Donnie Yen canlandırdı. Ip Man, Wing Chun dövüş sanatını yaymaya çalışır, ancak Hung Ga dövüş sanatlarının yerel ustası da dahil olmak üzere diğer ustaların rekabetiyle karşı karşıya kalır. İşte Ip Man 2 filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

IP MAN 2 KONUSU

Britanya kolonisi içerisinde yer alan Hong Kong’da Ip Man Wing Chun'u yaymak için bir çatı katı kiralar ve kendince dövüş okulu kurar. Ip usta, Wing Chun sanatını ilerletmeye çalışırken Hung Ga uzak doğu dövüş sanatının yerel ustası da dahil, diğer sanatların ustaları bu duruma sıcak bakmaz. Ip Man, Japonya işgalinin sona ermesinin ardından ailesi ile beraber Foshan’dan Hong Kong’a yerleşir. Yabancı olduğu bir ortama geldiği için okuluna pek fazla öğrenci çekemez. Wong isimli bir genç Ip Man ile dövüşmek isteyip yeniliyor, daha sonra tüm arkadaşları ile beraber Ip Man'ın öğrencisi olmak için geri döner. Bu gençler Ip Ustanın ilk öğrencileri olurlar. Büyük Usta Ip'in popülaritesi ve itibarı giderek artar. Diğer yandan başka dövüş okulları bu başarıyı kıskanır ve ustayı yenmek üzere ona sağlam rakipler gönderir.

IP MAN 2 OYUNCULARI

Donnie Yen - Ip Man

Sammo Hung - Hung Chun-nam

Huang Xiaoming - Wong Leung

Lynn Hung - Cheung Wing-sing

Simon Yam - Chow Ching-chuen

Darren Shahlavi - Taylor "The Twister" Miller

IP MAN 2 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Daha önceki filmin olaylarının devamı olan Ip Man 2, Britanya Hong Kongu'nda geçmektedir. Ip Man 2 filmi 2010 yılında vizyona girmiştir.



