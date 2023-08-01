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IP MAN 4: FINAL konusu nedir, oyuncuları kimdir? Televizyonda yayınlanacak IP MAN 4: FINAL nerede, ne zaman çekildi?

01.08.2023 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ip Man 4: Final filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Wilson Wong tarafından yönetilen ve Raymond Wong tarafından yapımı üstlenilen film, biyografik dövüş sanatları konusunu ele alıyor. Donnie Yen'in rolünü tekrar canlandırması ile aynı adı taşıyan Wing Chun büyükustası Ip Man'ın hayatına dayanan film serisinin dördüncüsü ve son filmidir. Filmi seyretmek isteyenler detaylı bilgileri araştırıyor. Peki, IP MAN 4: FINAL konusu nedir, oyuncuları kim? IP MAN 4: FINAL nerede, ne zaman çekildi?

Ip Man 4 Final filmi bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanacak. Ip Man film serisinin son filmi olan Ip Man 4 Final zaman zaman televizyon ekranlarında yayınıyor. Filmi seyredecek olan sinema severler Ip Man 4: Final hakkında detaylı bilgilere ulaşmak istiyorlar. İşte 1 Ağustos Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan Ip Man 4: Final filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

IP MAN 4 FINAL KONUSU

Karısının ölümünden sonra Ip Man, sigara yüzünden boğaz kanseri olduğunu öğrenir. İsyankar oğlu Ip Chun zorbalara karşı kavga ettikten sonra okuldan kovulur ve Ip Man bir okul aramak için Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrine gitmeye karar verir. Öğrencisi Bruce Lee, bir Wing Chun okulu açarak, Amerikalılara dövüş sanatlarını öğreterek ve dövüş sanatları üzerine bir kitap yazarak San Francisco'daki yerel dövüş sanatları topluluğunu altüst eder.

ip man 4 final

IP MAN 4 FINAL OYUNCULARI

Donnie Yen .... Ip Man
Wu Yue .... Wan Zong Hua
Scott Adkins .... Barton Geddes
Danny Chan .... Bruce Lee[6]
Vanness Wu .... Hartman Wu
Chris Collins .... Colin Frater
Nico Amedeo .... Walters

IP MAN 4 FINAL

IP MAN 4 FINAL NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film, Nisan 2018'de çekilmeye başlandı ve aynı yılın Temmuz ayında sona erdi. 20 Aralık 2019'da gösterime girdi.

Filmin çekimleri Çin, Preston, Lancashire'de gerçekleştirildi.

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