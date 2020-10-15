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İpek kıvamlı enfes bir lezzet: Yumurta tatlısı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yumuşacık, lezzeti enfes farklı bir kek tarifi ile karşınızdayız. Biz yumurta tatlısına kek dedik ama aslında bir kekten daha öte... Şerbetli bir şekilde hazırlanan ipek kıvamlı tarifin detayları geliyor, buyursunlar.

İpek kıvamlı enfes bir lezzet: Yumurta tatlısı

Yumurta tatlısı deyince akla farklı görseller gelse de aslında bu enfes lezzet duruşuyla keki anımsatıyor. Ancak tadına bakan kekten çok farklı bir lezzete sahip olduğunu görüyor. İşte karşınızda yumurta tatlısının detayları.

MALZEMELER

12 adet yumurta
6 yemek kaşığı un
Bir tatlı kaşığı tereyağı
Bir fiske tuz

Şerbeti için:
4 su bardağı su
4 su bardağı şeker

NASIL YAPILIR?

Yumurtaların sarısını ve beyazını iki farklı kaseye ayırın.
Yumurta beyazlarını kar gibi olana dek çırpın. Bu kar gibi beyaz görünümünün yanın sıra katı olması da gerekiyor.
Yumurta sarılarına da bir fiske tuz ekleyin ve homojen bir kıvam alana kadar çırpın.
Çırpılmış yumurta sarılarını, yumurta beyazının içine ekleyin ve şimdi ikisini de karıştırın. Yumurtalar karıştıktan sonra içine unu ilave edin.
Yavaş bir şekilde tek yöne doğru malzemeleri karıştırın.
Kullanacağınız kek kalıbını ya da tepsiyi tereyağı ile yağlayın.
Karışımı kaba aktarın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişirin.
Şerbeti için şekeri ve suyu tencereye koyun ve orta ateşte 15 dakika kaynatın.
Şerbet kaynamaya başladıktan sonra içine 2, 3 damla limon suyu ilave edin.
Şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Tatlıyı fırından çıkarınca soğumaya bırakın. Şerbeti de soğuduktan sonra tatlının üzerinde gezdirin.

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