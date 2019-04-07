İpek Soylu Mısır'da katıldığı turnuvada finale yükseldi

Geçen hafta Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentindeki ITF 15K Turnuvası'nda tekler ve çiftlerde şampiyon olan milli sporcu İpek Soylu, yine Mısır'da katıldığı turnuvada İki gün önce çeyrek finalde karşılaştığı Alman Hering'i 6-1 ve 6-1'lik iki sette geçerek yarı finale çıkmıştı. Olimpik raket Soylu, bugün yarı finalde karşılaştığı İsviçreli Rushiti'yi 6-1 ve 6-2'lik setlerle yenerek finale çıkmayı başardı. Milli tenisçi İpek Soylu yarın şampiyonluk için Belçikalı Kempen ile karşılaşacak.
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