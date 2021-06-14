İpek Tenolcay kimdir, nereli? Ada Masalı Zeynep kimdir? İpek Tenolcay kaç yaşında?

Başarılı oyuncu İpek Tenolcay, yakın zamanda Star TV'de yayınlanacak olan Ada Masalı dizisinde Zeynep karakterini canlandıracak. Sunuculuk da yapmış olan manken ve sinema-dizi oyuncusu Tenolcay; Çocuklar Duymasın, Erkenci Kuş ve Seviyor Sevmiyor gibi bir çok başarılı yapımda da rol almıştı. Peki İpek Tenolcay kimdir? Ada Masalı Zeynep kimdir?
50 yaşında olan ve 12 Temmuz 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen İpek Tenolcay; Türk manken, sinema ve dizi oyuncusudur. Uzun bir dönem mankenlik yaptıktan sonra 1996 senesinde Şehnaz Tango adlı televizyon dizisinde rol almış olan Tenolcay, ayrıca sunuculuk da yapmıştır. Örümcek dizisindeki canlandırdığı baş rolü, onun büyük kitleler tarafından tanınmasını sağlamıştır. İyi derecede İngilizce bilen oyuncu, ayrıca bir çocuk annesidir. Sahip olduğu ödüller arasında 1. Beyaz İnci TV Ödülleri, 2005, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Kurtlar Vadisi ödülü mevcuttur.
Kırmızı Oda - 2021
Maria ile Mustafa - 2020
Erkenci Kuş - 2019
Yaşamayanlar - 2018
Seviyor Sevmiyor - 2016
Kurtlar Vadisi - 2003-2005
Çocuklar Duymasın - 2003
Kumsaldaki İzler - 2002
Abdülhamit Düşerken - 2002
Yeşil Işık - 2001
Baykuşların Saltanatı - 2000
Örümcek - 1998
Bana Baba Dedi - 2015
Bana Adını Sor - 2015
Gönül Hırsızı - 2013
Esir Sultan - 2012
Yamak Ahmet - 2012
Umutsuz Ev Kadınları - 2012
Kurtlar Vadisi Pusu - 2011-2012
Cam Kırıkları - 2009
Yaban Gülü - 2008
Ayrılık - 2007
Yalan Dünya - 2007
Ankara Cinayeti - 2006
Sev Kardeşim - 2006
Kayıt Dışı - 2005
Üç Kadın - 2005
Kimsesiz Zaman Tasvirleri - 2004
Hemşerim - 1997
Şehnaz Tango - 1996
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