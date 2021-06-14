İpek Tenolcay kimdir, nereli? Ada Masalı Zeynep kimdir? İpek Tenolcay kaç yaşında?

Başarılı oyuncu İpek Tenolcay, yakın zamanda Star TV'de yayınlanacak olan Ada Masalı dizisinde Zeynep karakterini canlandıracak. Sunuculuk da yapmış olan manken ve sinema-dizi oyuncusu Tenolcay; Çocuklar Duymasın, Erkenci Kuş ve Seviyor Sevmiyor gibi bir çok başarılı yapımda da rol almıştı. Peki İpek Tenolcay kimdir? Ada Masalı Zeynep kimdir?

İPEK TENOLCAY KİMDİR? ADA MASALI ZEYNEP KİMDİR?

50 yaşında olan ve 12 Temmuz 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen İpek Tenolcay; Türk manken, sinema ve dizi oyuncusudur. Uzun bir dönem mankenlik yaptıktan sonra 1996 senesinde Şehnaz Tango adlı televizyon dizisinde rol almış olan Tenolcay, ayrıca sunuculuk da yapmıştır. Örümcek dizisindeki canlandırdığı baş rolü, onun büyük kitleler tarafından tanınmasını sağlamıştır. İyi derecede İngilizce bilen oyuncu, ayrıca bir çocuk annesidir. Sahip olduğu ödüller arasında 1. Beyaz İnci TV Ödülleri, 2005, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Kurtlar Vadisi ödülü mevcuttur.

İPEK TENOLCAY ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Kırmızı Oda - 2021

Maria ile Mustafa - 2020

Erkenci Kuş - 2019

Yaşamayanlar - 2018

Seviyor Sevmiyor - 2016

Kurtlar Vadisi - 2003-2005

Çocuklar Duymasın - 2003

Kumsaldaki İzler - 2002

Abdülhamit Düşerken - 2002

Yeşil Işık - 2001

Baykuşların Saltanatı - 2000

Örümcek - 1998

Bana Baba Dedi - 2015

Bana Adını Sor - 2015

Gönül Hırsızı - 2013

Esir Sultan - 2012

Yamak Ahmet - 2012

Umutsuz Ev Kadınları - 2012

Kurtlar Vadisi Pusu - 2011-2012

Cam Kırıkları - 2009

Yaban Gülü - 2008

Ayrılık - 2007

Yalan Dünya - 2007

Ankara Cinayeti - 2006

Sev Kardeşim - 2006

Kayıt Dışı - 2005

Üç Kadın - 2005

Kimsesiz Zaman Tasvirleri - 2004

Hemşerim - 1997

Şehnaz Tango - 1996

