İpek Tuzcuoğlu annesini toprağa verdi... Ayakta durmakta zorlandı

Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, annesi Emel Tuzcuoğlu’nun ölüm haberiyle büyük bir acı yaşadı. 53 yaşındaki oyuncu, kaybettiği annesi için cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı.

Emel Tuzcuoğlu’nun cenaze namazı, İstanbul’un Etiler Camii'nde kılındı ve ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. Oyuncu annesini toprağa verirken zor anlar yaşadı.

İpek Tuzcuoğlu, annesine veda ederken gözyaşlarını tutamadı. İpek Tuzcuoğlu’nu acı gününde ünlü oyuncu Zafer Ergin de yalnız bırakmadı. Oyuncu "Bizim uzun senelerdir dostluğumuz vardı. Çok üzgünüm. Her ölüm acıdır" diyerek taziye mesajı ile başsağlığı diledi.

"SON ANLARINA YETİŞTİM"

İpek Tuzcuoğlu acı haberi "Annem çok dua aldı. Çok seveni varmış. O şu an benden mutludur. Daha huzurludur. Ben onu Allah'a teslim ettim. Rahmetiyle kucaklasın annemi. O bizi duyuyor. Ben yoğun bakımda vedalaştım, son anlarına yetiştim. Antalya’daydım çekimde, ama hâlâ ruh bedende olduğu için bizi duyuyorlar. Mutlaka konuşun ve vazgeçmeyin." diyerek annesinin huzura kavuştuğunu belirtti.