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İpek Tuzcuoğlu'nun acı günü! Kötü haberi Instagram'dan duyurdu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
13.12.2024 21:08
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Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu'nun annesi Emel Tuzcuoğlu vefat etti. Acı haberi İpek Tuzcuoğlu, Instagram hesabından duyurdu.

'Asmalı Konak' dizisiyle şöhreti yakalayan ve sonrasında "Ah Be İstanbul", "Dürüye'nin Güğümleri", "Aşk ve Mavi" gibi birçok projede rol alan İpek Tuzcuoğlu annesinin vefatıyla sarsıldı.

Tuzcuoğlu'nun annesi Emel Tuzcuoğlu hayatını kaybetti. Şimdilerde Youtube kanalında yayın yapan 53 yaşındaki güzel oyuncu Instagram hesabından acı haberi paylaştı. Annesi Emel Tuzcuoğlu'nu kaybeden İpek Tuzcuoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Canım annemiz bugün göçtü. En güzel yerde buluşacağız. Çok sevdiği bu diyardan daha güzeline gidiyor ruhuna dualarınızı eksik etmeyin."

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Emel Tuzcuoğlu'nun cenazesi, 14 Aralık Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Etiler Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.

Anahtar Kelimeler:
ipek tuzcuoğlu sosyal medya
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