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İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü lig şampiyonu oldu

25.04.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Van 1. Amatör B Grubunda oynanan Play-Off mücadelesinde konuk ettiği Başkale Gençlik Spor’u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü lig şampiyonu oldu

Van 1. Amatör B Grubunda mücadele eden İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 16 haftalık mücadelesinin ardından Play-Off’ta oynadığı yarı final ve final maçlarının ardından galibiyetini ilan ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Şampiyonluk kupasını futbolcularla birlikte kaldıran İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, genç sporcuları tebrik ederek, “Yaklaşık 16 haftadır sizlerle birlikteyiz. Hemen hemen tüm maçlarınızdaki performanslarınıza şahit oldum. Canla başla mücadele ediyorsunuz, bu yüzden her zaman yanınızda olacağız. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. Bal Liginde de aynı başarıyla ilerleyeceğinizden eminim. 1. Amatör Futbol Liginde elde ettiğiniz başarılarınızdan dolayı siz değerli futbolcularımız başta olmak üzere teknik heyet ve kulüp başkanımızı tebrik ediyorum. Tüm müsabakaların centilmenlik içinde olmasını temenni ediyorum” dedi.
İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, mücadele ettiği Van 1. Amatör B Grubunda oynadığı 16 haftalık müsabaka serisinde hanesine 15 galibiyet, 1 mağlubiyet, 56 gol yazarak Play-Off’a kalmayı başardı. Play-off mücadelesinde ise yarı finalde Erciş Örenespor’u evinde 4-0, finalde ise Başkale Gençlik Spor’u 3-0 mağlup ederek şampiyonluk kupasını aldı.

Van 1. Amatör B Grubunda şampiyonluğunu ilan eden İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Bölgesel Amatör Lig Play-Out müsabakaları bünyesinde Vangölü Sportif Faaliyetler Spor ile karşılaşacak. Müsabakanın 30 Nisan Pazar günü saat 14.00’te Van Atatürk Şehir Stadyumunda oynanacağı bildirildi.

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