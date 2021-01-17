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İpekyolu Belediyesi konserlerle moral aşılıyor

17.01.2021 18:12 | Son Güncelleme:
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Van’ın İpekyolu Belediyesi, kurduğu gezici müzik grubuyla korona virüsle mücadele sürecinde "Evde Kal" çağrılarına uyan ilçe sakinlerine yönelik konser düzenlemeye devam ediyor.İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından oluşturulan gezici müzik grubu, mobil sahne aracıyla ilçeye bağlı mahalle, cadde ve sokakları dolaşarak, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle evlerinde kalan ilçe sakinlerine konser veriyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, kurduğu gezici müzik grubuyla korona virüsle mücadele sürecinde "Evde Kal" çağrılarına uyan ilçe sakinlerine yönelik konser düzenlemeye devam ediyor.
İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından oluşturulan gezici müzik grubu, mobil sahne aracıyla ilçeye bağlı mahalle, cadde ve sokakları dolaşarak, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle evlerinde kalan ilçe sakinlerine konser veriyor. Vanlı müzisyenlerden oluşan grup, bu hafta da Hafıziye Mahallesi’nde müzik dinletisi gerçekleştirdi. Türkçe ve Kürtçe hareketli parçaların seslendirildiği konsere mahalle sakinleri de balkonlara, pencerelere çıkarak alkışlarla, halaylarla, ellerindeki dövizlerle ve Türk Bayraklarıyla eşlik ederken; bazı vatandaşlarda belediyenin sosyal medya hesaplarından istek parça talebinde bulundu. Müzik grubu da bu istek parçaları seslendirdi. Mini konserde yetkililer tarafından sık sık “Evde Kal” ve “Sosyal Mesafe” çağrısı da yapıldı.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, konser etkinliğinin kısıtlamalar sona erene kadar her hafta sonu farklı mahallelerde ve sokaklarda devam edeceğini kaydederek; bu zorlu süreçte vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını ifade ettiler.
İlçe sakinleri de, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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