YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. İpekyolu Belediyesi’den balon balığı denetimi

İpekyolu Belediyesi’den balon balığı denetimi

09.01.2021 17:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi ekipleri tarafından ilçedeki balık tezgahları tek tek denetlendi.

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi ekipleri tarafından ilçedeki balık tezgahları tek tek denetlendi. Denetimlerde balıkçı esnafları son zamanlarda görülen zehirli balon balığı konusunda da uyarıldı.
Van’da yaklaşık 10 gün önce 3 arkadaşın yedikleri balon balığından zehirlendiği 1 kişinin de öldüğü iddiası üzerine belediye tarafından denetimler arttırıldı. İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçede perakende satış yapan tezgahları denetledi. Bu denetimlerde balıkların tazeliği, hijyen kuralları, çevre temizliği ile satışa sunulan balık çeşitlerinin boy limitleri kontrol edilirken esnaflar son zamanlarda görülen zehirli balon balığı konusunda da uyarıldı. İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların sağlıklı bir şekilde balık tüketebilmesi adına denetimlerin bundan sonraki süreçte de kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşıklardan ilk fotoğrafAşıklardan ilk fotoğraf
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

Van Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:18
İkindi
14:49
Akşam
17:10
Yatsı
18:32

Van Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Afşar Eczanesi
Ipekyolu
Akay Eczanesi
Ipekyolu
Arı Eczanesi
Ipekyolu
Akdağ Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

Van Büyükşehir Kadin Voleybol takımı, Mezopotamya engelini de geçti

Van Büyükşehir Kadin Voleybol takımı, Mezopotamya engelini de geçti

Başkan Say’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Say’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Vali Bilmez’den ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

Vali Bilmez’den ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

Van’da polisler sokağa çıkma kısıtlamasında işi sıkı tuttu

Van’da polisler sokağa çıkma kısıtlamasında işi sıkı tuttu

Van OSB Başkanı Aslan gazeteciler gününü kutladı

Van OSB Başkanı Aslan gazeteciler gününü kutladı

Başkan Berge’den ‘10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

Başkan Berge’den ‘10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.