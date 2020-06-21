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İpekyolu Belediyesinden anlamlı ‘Babalar Günü’ kutlaması

VAN HABERLERİ  | 21.06.2020 16:41 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ’21 Haziran Babalar Günü’ kapsamında şehit, gazi ve özel gereksinimli aileleri ziyaret ederek “Babalar Günü” hediyesi takdim etti.İpekyolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Doğan Nurses ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan; şehit , gazi, özel gereksinimli ve dezavantajlı aileleri ziyaret ederek Babalar Günü’nü kutladı.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ’21 Haziran Babalar Günü’ kapsamında şehit, gazi ve özel gereksinimli aileleri ziyaret ederek “Babalar Günü” hediyesi takdim etti.
İpekyolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Doğan Nurses ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan; şehit , gazi, özel gereksinimli ve dezavantajlı aileleri ziyaret ederek Babalar Günü’nü kutladı. Ziyarette konuşan İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Nurses, aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasında büyük rol oynayan babaların, ailenin temel direği olduğuna vurgu yaptı. Nurses, “Aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasında büyük rol oynayan babalarımızın tek isteği ve dileği, çocukları için iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve onların geleceklerini güvence altına alabilmektir.
Evlatlarına tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan, sevgi dolu yürekleri ile aile bağlarının daha güçlü olmasını sağlayan babalarımızın değerini bilmeli ve onlara saygı ve sevgide kusur etmemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bu aziz vatan uğrunda canlarını veren şehitlerimizin babaları başta olmak üzere; tüm babaların bu anlamlı gününü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum" dedi.
Ziyarette çocuklar da unutulmayarak çeşitli hediyeler takdim edildi. Hediyeleri alan babalar, böyle anlamlı bir günde hatırlandıkları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’a ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.

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