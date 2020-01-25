YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. İpekyolu Belediyesi’nden Elazığ’a yardım kamyonu

İpekyolu Belediyesi’nden Elazığ’a yardım kamyonu

VAN HABERLERİ  | 25.01.2020 14:32 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçerek, yardım kamyonu hazırladı.İpekyolu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan yardım kamyonu, planlı bir şekilde bölgeye sevk edilecek.

İpekyolu Belediyesi’nden Elazığ’a yardım kamyonu

Van’ın İpekyolu Belediyesi, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçerek, yardım kamyonu hazırladı.
İpekyolu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan yardım kamyonu, planlı bir şekilde bölgeye sevk edilecek. Yaşanan deprem felaketiyle alakalı bir açıklama yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Dün Elazığ’da, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İpekyolu Belediyesi olarak bu üzücü afet nedeni ile bir yardım kamyonumuz hazır bir şekilde beklemekte olup, Valiliğimizin koordinasyonunda planlı bir şekilde bölgeye sevk edilecektir. Ben tekrar Elazığ ve Malatya’da, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Meteoroloji’den ‘Ödüllü Fotoğraf Yarışması’Meteoroloji’den ‘Ödüllü Fotoğraf Yarışması’
SP Van İl Başkanı Özay İlhan: “Gün birlik ve beraberlik günüdür”SP Van İl Başkanı Özay İlhan: “Gün birlik ve beraberlik günüdür”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Ardahan-Kars-Iğdır tanıtım günleri Ankara’da başladı

Ardahan-Kars-Iğdır tanıtım günleri Ankara’da başladı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Elazığ'daki deprem

Elazığ'daki deprem

Van Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:11
Öğle
12:24
İkindi
15:03
Akşam
17:26
Yatsı
18:46

Van Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Emre Eczanesi
Ipekyolu
Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Bölge Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu’ndan akşam denetimi

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu’ndan akşam denetimi

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Tuşba Belediyesinden bir mega proje hazırlığı daha

Tuşba Belediyesinden bir mega proje hazırlığı daha

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

İpekyolu Belediyesinden Solucan Gübresi Kullanımı

İpekyolu Belediyesinden Solucan Gübresi Kullanımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.