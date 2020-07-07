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İpekyolu Belediyesinden sosyal yardım

VAN HABERLERİ  | 07.07.2020 15:03 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi ilçe sınırları içinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal yardımlarına devam ediyor.Belediyeye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Bostaniçi ve Kıratlı mahallelerindeki 15 aileye çeşitli yardımlar yapıldı.

Van’ın İpekyolu Belediyesi ilçe sınırları içinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal yardımlarına devam ediyor.
Belediyeye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Bostaniçi ve Kıratlı mahallelerindeki 15 aileye çeşitli yardımlar yapıldı. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, sosyal yardımların yıl boyunca devam edeceğini belirterek, “Belediyeye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ile Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, ilçemizdeki aileleri tespit ederek gerekli yardımları en hızlı ve en güvenli şekilde ulaştırmaya çalışıyor. Bir belediyenin en önemli hizmetlerinden biri de sosyal belediyeciliktir. Biz de belediye olarak bu hizmeti aksatmadan devam ettiriyoruz” dedi.

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