YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. İpekyolu Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

İpekyolu Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

VAN HABERLERİ  | 13.04.2020 16:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında Van’ın İpekyolu Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu (VSDG) çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ölümlere neden olan korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanmaya devam ediliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında Van’ın İpekyolu Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu (VSDG) çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ölümlere neden olan korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda faaliyetlerini yürüten Vefa Sosyal Destek Grubu, İpekyolu Belediyesi Sosyal ve Yardım Hizmetleri Müdürlüğünün desteği ile oluşturduğu 29 ekiple bugüne kadar 2 bin 958 talebi değerlendirip çözüme kavuşturuldu.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığımızın aldığı tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın talep ettiği ihtiyaçlarının karşılanması adına VSDG, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve belediye personellerimiz 7/24 görevlerinin başındalar. Ayrıca bu süreçte yardıma muhtaç olan vatandaşlarımıza destek olmak için İpekyolu Belediyesi Sosyal ve Yardım Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla gıda kolisi ve temel hijyen desteğinde bulunan Vefa Sosyal Destek Grubumuz, korona virüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında alınan karantina ve sokağa çıkma yasakları son buluncaya kadar halkımıza gerekli tüm desteği verecek” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Ortaca’da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

Ortaca’da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

Tamirhanede içki içen 8 kişiye sosyal mesafe cezası

Tamirhanede içki içen 8 kişiye sosyal mesafe cezası

Otomobil ile zabıta aracı çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile zabıta aracı çarpıştı: 1 yaralı

Van Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:00
Sabah
05:26
Öğle
12:12
İkindi
15:52
Akşam
18:48
Yatsı
20:09

Van Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Arı Eczanesi
Ipekyolu
Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Kaya Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Özge Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van'da 450 nüfuslu yerleşim yeri karantinaya alındı

Van'da 450 nüfuslu yerleşim yeri karantinaya alındı

Erciş Belediyesinden ‘sosyal mesafe’ önlemi

Erciş Belediyesinden ‘sosyal mesafe’ önlemi

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Yüksekova’da ’evde kalın’ çağrısı

Yüksekova’da ’evde kalın’ çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.