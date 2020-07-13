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İpekyolu’nda “Atıklar Yarınlara Umut Olsun” projesi

VAN HABERLERİ  | 13.07.2020 10:24 | Son Güncelleme

Van’In İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda Feqi-Der ile Habitat’ın paydaşlığını yaptığı “Atıklar Yarınlara Umut Olsun” projesinin startı veriliyor.İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yapılan açıklamada, proje ile kullanılmış kızartmalık yağların toplanıp, satışının sağlanacağı ve bu satıştan elde edilecek gelir ile özel gereksinimli bireylerin akülü ve tekerlekli sandalye ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiği belirtildi.

İpekyolu’nda “Atıklar Yarınlara Umut Olsun” projesi

Van’In İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda Feqi-Der ile Habitat’ın paydaşlığını yaptığı “Atıklar Yarınlara Umut Olsun” projesinin startı veriliyor.
İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yapılan açıklamada, proje ile kullanılmış kızartmalık yağların toplanıp, satışının sağlanacağı ve bu satıştan elde edilecek gelir ile özel gereksinimli bireylerin akülü ve tekerlekli sandalye ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiği belirtildi. Tüketilen yağların toplanıp işlenerek hem doğaya vereceği zararın önlenmesinin sağlanacağı hem de özel gereksinimli bireylerin umutlarının yeşertilmesinin hedeflendiği dile getirilen açıklamada, “Atık yağların toplanmasıyla suda yaşayan canlıların korunacağı, atık yağların ülke ekonomisine geri kazandırılacağı, kullanılmış kızartmalık yağların biyodizel ve elektrik üretiminde geri kazanılacağı, yer altı sularının kirliliğinin önlenmesi sağlanacak. Siz arayın biz alalım, aldığımız atık yağlar geri dönüşüme kazandırılarak özel gereksinimli ihtiyaç sahiplerine; akülü ve tekerlekli sandalye olsun. 14 Temmuz-20 Temmuz 2020 tarihlerinde işletmeler, haneler ve kurumlara hazırlanan tanıtıcı broşürler verilerek bilgilendirme yapılacak. 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü ise Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanı’nda açılacak stant ile Vanlı vatandaşlardan destek istenecek. Vatandaşlarımızın bu 0530 558 6765 numaralı iletişim hattından bize ulaşabilirler” denildi.

İpekyolu’nda “Atıklar Yarınlara Umut Olsun” projesi

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