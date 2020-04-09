YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. İpekyolu’nda denetimler aralıksız devam ediyor

İpekyolu’nda denetimler aralıksız devam ediyor

VAN HABERLERİ  | 09.04.2020 11:01 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi umuma açık işletmelere yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı Gıda Kontrol ve Denetim ekipleri, İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleriyle birlikte yürüttüğü denetim ve bilgilendirme çalışmalarında, ilçede faaliyet gösteren unlu mamul satış ve üretim noktaları başta olmak üzere market, kasap ve manav gibi vatandaşların sıklıkla kullandığı umuma açık işletmelere yönelik denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi umuma açık işletmelere yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.
İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı Gıda Kontrol ve Denetim ekipleri, İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleriyle birlikte yürüttüğü denetim ve bilgilendirme çalışmalarında, ilçede faaliyet gösteren unlu mamul satış ve üretim noktaları başta olmak üzere market, kasap ve manav gibi vatandaşların sıklıkla kullandığı umuma açık işletmelere yönelik denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Yapılan denetimlerde ekipler, işletmeleri özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yayımlanan genelgeler kapsamında kişisel hijyen kuralları, maske, eldiven, bone ve önlük gibi koruyucu ekipman kullanmaları hususunda bilgilendirilerek uyarılarda bulundu.
Ayrıca işletmelere açıkta ürün satışı yapmaması, ekmek, meyve-sebze gibi ürünlerin paketlenerek satışa sunulması, hasta personelin kesinlikle çalıştırılmaması, çalışanlar ve müşteriler için dezenfektan bulundurulması, kullanılan malzemelerin hijyeninin sağlanması, işletme içerisinin düzenli olarak havalandırılması ve temizlenmesi hususunda uyarılarda bulunularak, gıda işletmelerinde korona virüsten korunmak için 10 altın kuralın yazılı olduğu bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Ekipler; vatandaşların sağlığı ve virüsün yayılımını engelleyerek daha sağlıklı ve hijyenik bir İpekyolu için denetimlere devam edeceklerini bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

’Süper Ay’ Gaziantep’te görüntülendi

’Süper Ay’ Gaziantep’te görüntülendi

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Trakya Üniversitesi hastanesine 64 sağlık personeli alınacak

Trakya Üniversitesi hastanesine 64 sağlık personeli alınacak

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Diyarbakır’da ücretsiz maske dağıtım noktaları belirlendi

Diyarbakır’da ücretsiz maske dağıtım noktaları belirlendi

Van Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:07
Sabah
05:32
Öğle
12:13
İkindi
15:51
Akşam
18:44
Yatsı
20:04

Van Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Deniz Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Nehir Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Yüksekova’da ’evde kalın’ çağrısı

Yüksekova’da ’evde kalın’ çağrısı

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Başkan Say’dan İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. yıldönümü mesajı

Başkan Say’dan İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. yıldönümü mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.