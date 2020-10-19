İpekyolu’nda kaçak yapılar yıktırılıyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda hazine arazilerinin üzerine imara aykırı şekilde inşa edilen kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi.

İlçede ikamet eden vatandaşlar, birçok kez görüntü ve çevre kirliliği oluşturan yapıların yıktırılması için belediyeden talepte bulunmuştu. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ise talepler üzerine kısa süre önce bu alanlarda inceleme yapmış, bu yapıların ortadan kaldırılması için talimat vermişti. Belediyeye bağlı Yapı ve Kontrol Müdürlüğü tarafından da iskanı ve ruhsatı bulunmayan yapıların tespit çalışması yapıldı.

Bu çalışmalar kapsamında Bostaniçi Mahallesi’nde TOKİ civarında hazine arazilerinin üzerine imara aykırı şekilde inşa edilen yapıların yıkımı gerçekleştirildi. Yıkımların olduğu alanda zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

