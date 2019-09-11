iPhone 11'in tasarımı sosyal medyanın diline düştü!

Apple lansmanı ile tanıtılan iPhone 11 Pro'nun arka panel tasarımı sosyal medya kullanıcıları tarafından komik bir dille eleştirildi.
Sosyal medya kullanıcıları iPhone 11 Pro'nun yeni kamera düzeni ile ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.
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