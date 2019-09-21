iPhone 11 Pro vs iPhone 1 kamera karşılaştırması

Aslında bu karşılaştırma Apple’ın kamera tarafında geçirdiği evrimi de görmemizi sağlayacak.

Elbette bu karşılaştırma ile ilgili görsellere geçmeden önce ufak bir hatırlatmada bulunalım.

2007’de satışa sunulan iPhone modelinde yer alan 2MP’lik kameraya karşılık, iPhone 11 Pro’da 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, PDAF, OIS, 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom, 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) özelliklerinde 3lü ana kamera modülü yer alıyor. Dolayısıyla rakam bazlı baktığımızda bile çok büyük bir fark olduğu aşikar.

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