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iPhone 11 Pro vs iPhone 1 kamera karşılaştırması

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TEKNOLOJİ  | 21.09.2019 09:24 | Son Güncelleme

Kısa süre önce tanıtılan iPhone 11 Pro ile iPhone 1 kamerasını karşılaştırırsak ortaya nasıl bir tablo çıkar?

Aslında bu karşılaştırma Apple’ın kamera tarafında geçirdiği evrimi de görmemizi sağlayacak.

Elbette bu karşılaştırma ile ilgili görsellere geçmeden önce ufak bir hatırlatmada bulunalım.

2007’de satışa sunulan iPhone modelinde yer alan 2MP’lik kameraya karşılık, iPhone 11 Pro’da 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, PDAF, OIS, 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom, 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) özelliklerinde 3lü ana kamera modülü yer alıyor. Dolayısıyla rakam bazlı baktığımızda bile çok büyük bir fark olduğu aşikar.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone 11 Pro iPhone 1

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