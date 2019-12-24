iPhone 11 Pro’ya iPhone 11 Pro’dan daha çok benzeyen telefon DOOV X11 Pro tanıtıldı!

iPhone 11 Pro için aklınızda kalan bir şeyi söyleyin desek, herhalde çoğunluk arka tarafında yer alan ve yer yer stres çarkı gibi benzerliklerle eleştirilerin hedefi olan üçlü kamera kurumundan bahsedecektir. Bu denli eleştiri alan ancak bir yandan da akılda kalıcı ve uzaktan baktığınızda şıp diye ‘’aha bu iPhone 11 Pro’’ diyeceğiniz bu üçlü kamera kurulumu, Çinli üreticilerin yeni hedefi oldu. Bu üreticilerin bazılarından iPhone 11 Pro’yu andıran tasarımlar geleceğini bekliyorduk ama neredeyse klonu sayılabilecek kadar tasarımlar geleceğini tahmin etmiyorduk.
DOOV isimli bir Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni akıllı telefonu DOOV X11 Pro’nun duyurusunu gerçekleştirdi. Telefonu özel kılan şey ise ne içinde bulunduğu donanımsal özellikler ne de yazılımsal bazı detaylar. Onu özel kılan iPhone 11 Pro’a benzeyen tasarımı. Bu açıdan arka tarafında tıpkı iPhone 11 Pro’da olduğu gibi aynı ölçülerde ve çizgilerde üçlü kamera kurulumu bulunan X11 Pro, kamera özelliklerinin dışında iPhone 11 Pro ile ayrışıyor.
X11 Pro’nun kalbinde Apple A13 Bionic işlemcisi ile rekabete dahi sokamayacağımız MediaTek Helio P23 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye ise 6GB RAM destek veriyor. telefonun ekranı ise 6,3 inç büyüklüğünde ve bu ekranı, işlemciyi ve diğer tüm donanımları 4.800 mAh’lik bir batarya besliyor.
X11 Pro’nun iPhone 11 Pro vari arka kameralarının tasarımından biraz bahsetmiştik, şimdi de özelliklerinden biraz bahsedelim. X11 Pro’nun arka tarafında birisi 18 MP çözünürlüğünde, diğeri ise 13 MP çözünürlüğünde olmak iki kamera yer alıyor. Evet yanlış okumadınız sayın okuyucular, X11’in sürprizi de bu. Arka tarafında üçlü bir kamera tasarımı bulunan X11 Pro, kameralarından birisini boş bırakmış.
DOOV’un bir kamerasını boş bırakmak uğruna üçlü kamera kurulumunu kullanmasının tek bir nedeni var; o da iPhone 11 Pro’ya olan tasarım benzerliğinden yararlanıp satış yapmak. Bunun başka bir açıklaması olmadığını önceki nesil Çinli bazı üreticilerin, iPhone X gibi modellerin çentiğini hiçbir neden olmadan (Apple sensörlerini yerleştirebilmek için çentikli tasarımı kullanıyor çünküsü) kullanmalarından anlayabiliriz. DOOV, bu anlamda Apple tarafından açılacak davalarla karşı karşıya kalabilir.
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