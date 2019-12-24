iPhone 11 Pro’ya iPhone 11 Pro’dan daha çok benzeyen telefon DOOV X11 Pro tanıtıldı!

iPhone 11 Pro için aklınızda kalan bir şeyi söyleyin desek, herhalde çoğunluk arka tarafında yer alan ve yer yer stres çarkı gibi benzerliklerle eleştirilerin hedefi olan üçlü kamera kurumundan bahsedecektir. Bu denli eleştiri alan ancak bir yandan da akılda kalıcı ve uzaktan baktığınızda şıp diye ‘’aha bu iPhone 11 Pro’’ diyeceğiniz bu üçlü kamera kurulumu, Çinli üreticilerin yeni hedefi oldu. Bu üreticilerin bazılarından iPhone 11 Pro’yu andıran tasarımlar geleceğini bekliyorduk ama neredeyse klonu sayılabilecek kadar tasarımlar geleceğini tahmin etmiyorduk.

iPHONE 11 PRO’YA BENZEYEN DOOV X11 PRO ÖZELLİKLERİ

DOOV isimli bir Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni akıllı telefonu DOOV X11 Pro’nun duyurusunu gerçekleştirdi. Telefonu özel kılan şey ise ne içinde bulunduğu donanımsal özellikler ne de yazılımsal bazı detaylar. Onu özel kılan iPhone 11 Pro’a benzeyen tasarımı. Bu açıdan arka tarafında tıpkı iPhone 11 Pro’da olduğu gibi aynı ölçülerde ve çizgilerde üçlü kamera kurulumu bulunan X11 Pro, kamera özelliklerinin dışında iPhone 11 Pro ile ayrışıyor.