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iPhone Duo 2'de Face ID sürprizi

Apple'ın bugün satışa çıkacak katlanabilir iPhone Duo modelinin halefine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Mark Gurman'a göre şirketin test ettiği iPhone Duo 2 prototiplerinde Face ID bulunuyor.

iPhone Duo 2'de Face ID sürprizi
Enes Çırtlık

Apple'ın ilk nesil iPhone Duo modeli bugün satışa çıkıyor. Güçlü ön sipariş talebi cihazın büyük bir başarı olacağını gösterirken gözler şimdiden gelecek sonbaharda çıkması beklenen ikinci nesil modele çevrildi. Bu da şirketin halihazırda yeni nesil donanım üzerinde çalışıyor olması gerektiği anlamına geliyor.

iPhone Duo 2 de Face ID sürprizi 1

Mark Gurman, Power On podcast'inde yaptığı açıklamada, Apple bünyesinde test edilen iPhone Duo 2 prototiplerinde Face ID bulunduğunu söyledi. Gurman'a göre yüz tanıma sisteminin sensörü, cihazın dış ekranının altına yerleştiriliyor.

APPLE, IPHONE DUO 2 İLE FACE ID'YE GEÇEBİLİR

İlk nesil iPhone Duo'da Face ID yerine Touch ID kullanılması, cihazı önceden inceleyenlerin en fazla eleştirdiği kararlardan biri olmuştu. 9to5Mac yazarı Chance Miller da Face ID'den Touch ID'ye geçişi yeni katlanabilir telefonda alışılması en zor şey olarak nitelendirmişti.

iPhone Duo 2 de Face ID sürprizi 2

Apple'ın ilk modelde Face ID kullanmasının önündeki temel engelin, cihazın ince gövdesi olduğu düşünülüyor. Ancak şirket, yüz tanıma sistemini daha küçük ve daha az göze çarpan hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Nitekim iPhone 18 Pro'da kızılötesi kameranın ekran altına yerleştirilmesi, bu çalışmaların bir örneği olarak gösteriliyor.

iPhone Duo 2 ve iPhone'un 20. yıl dönümüne özel Pro modeliyle birlikte Face ID teknolojisinde yeni bir aşamaya geçilebilir. Kızılötesi kameranın yanı sıra aydınlatıcı bileşenin de ekranın altına taşınması, ekran çerçevelerinin veya Dynamic Island kesiğinin daha da küçülmesini sağlayabilir.

Bununla birlikte Apple'ın teknolojiyi şu anda iPhone Duo prototiplerinde test ediyor olması, Face ID'nin gelecek yıl çıkması beklenen ikinci nesil modelde kesinlikle kullanılacağı anlamına gelmiyor. Şirketin hedefinin bu yönde olduğu görünse de geliştirme sürecinde gecikme yaşanması halinde özelliğin iPhone Duo 3'e kalması mümkün.

iPhone Duo 2 de Face ID sürprizi 3

EYLEM DÜĞMESİ DE GÜNDEMDE

Gurman, aynı podcast bölümünde Apple çalışanlarının sonraki nesil iPhone Duo modellerinden birine Eylem (Action) düğmesini eklemenin yollarını da araştırdığını söyledi. Ancak bu özelliğin hayata geçirilmesi konusunda Face ID kadar emin görünmüyor.

iPhone Duo 2 de Face ID sürprizi 4

Öte yandan Face ID'nin eklenmesi durumunda Apple'ın güç düğmesine entegre Touch ID sensörünü kaldırıp kaldırmayacağı ya da her iki biyometrik yöntemi birlikte sunup sunmayacağı da belirsizliğini koruyor.

Kaynak: 9to5Mac

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple katlanabilir telefon iPhone Duo
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