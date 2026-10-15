iPhone Duo'nun ekranını tamir ettirmek servet değerinde: İşte Apple'ın açıkladığı ücretler

Apple, iPhone Duo için tahmini servis maliyetlerini yayımladı. Açıklanan fiyatlar, özellikle katlanabilir iç ekranın hasar görmesi durumunda kullanıcıların nasıl bir faturayla karşılaşabileceğini gösteriyor.

IPHONE DUO'NUN İÇ EKRANI İÇİN TAHMİNİ ONARIM ÜCRETİ 114.939 TL!

Apple tarafından paylaşılan fiyat listesine göre iPhone Duo'nun iç ekranındaki hasarın onarımı tahmini olarak 114.939 TL tutuyor. Dış ekran hasarı için açıklanan tahmini onarım ücreti ise 21.519 TL.

Bununla birlikte pil servisi için 13.029 TL ve arka kamera hasarı onarımı için ise 13.369 TL ücret öngörülüyor. En yüksek tahmini onarım bedeli, 172.469 TL ile "diğer hasarlar" kategorisinde.

iPhone Duo için açıklanan tahmini servis fiyatları şöyle:

Onarım türü Ücret Kapak katmanı hasarı 2.789 TL Arka cam hasarı 11.239 TL Pil servisi 13.029 TL Arka kamera hasarı 13.369 TL Dış ekran hasarı 21.519 TL Dış ekran ve arka cam hasarı 28.369 TL İç ekran hasarı 114.939 TL Diğer hasarlar 172.469 TL

IPHONE DUO NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple'ın yeni katlanabilir telefonu iPhone Duo, 229.999 TL'den başlayan fiyatlarla 23 Ekim'de satışa sunulacak. Cihazın ön siparişleri ise cuma günü başlayacak.

Kaynak: The Verge, Apple Türkiye Destek sayfası