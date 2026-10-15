Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

iPhone Duo'nun ekranını tamir ettirmek servet değerinde: İşte Apple'ın açıkladığı ücretler

Apple, katlanabilir telefonu iPhone Duo için geçerli tahmini onarım ücretlerini açıkladı. İç ekran hasarı için tahmini onarım bedeli dudak uçuklattı.

iPhone Duo'nun ekranını tamir ettirmek servet değerinde: İşte Apple'ın açıkladığı ücretler
Enes Çırtlık

Apple, iPhone Duo için tahmini servis maliyetlerini yayımladı. Açıklanan fiyatlar, özellikle katlanabilir iç ekranın hasar görmesi durumunda kullanıcıların nasıl bir faturayla karşılaşabileceğini gösteriyor.

iPhone Duo nun ekranını tamir ettirmek servet değerinde: İşte Apple ın açıkladığı ücretler 1

IPHONE DUO'NUN İÇ EKRANI İÇİN TAHMİNİ ONARIM ÜCRETİ 114.939 TL!

Apple tarafından paylaşılan fiyat listesine göre iPhone Duo'nun iç ekranındaki hasarın onarımı tahmini olarak 114.939 TL tutuyor. Dış ekran hasarı için açıklanan tahmini onarım ücreti ise 21.519 TL.

iPhone Duo nun ekranını tamir ettirmek servet değerinde: İşte Apple ın açıkladığı ücretler 2

Bununla birlikte pil servisi için 13.029 TL ve arka kamera hasarı onarımı için ise 13.369 TL ücret öngörülüyor. En yüksek tahmini onarım bedeli, 172.469 TL ile "diğer hasarlar" kategorisinde.

iPhone Duo nun ekranını tamir ettirmek servet değerinde: İşte Apple ın açıkladığı ücretler 3

iPhone Duo için açıklanan tahmini servis fiyatları şöyle:

Onarım türü Ücret
Kapak katmanı hasarı 2.789 TL
Arka cam hasarı 11.239 TL
Pil servisi 13.029 TL
Arka kamera hasarı 13.369 TL
Dış ekran hasarı 21.519 TL
Dış ekran ve arka cam hasarı 28.369 TL
İç ekran hasarı 114.939 TL
Diğer hasarlar 172.469 TL

iPhone Duo nun ekranını tamir ettirmek servet değerinde: İşte Apple ın açıkladığı ücretler 4

IPHONE DUO NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple'ın yeni katlanabilir telefonu iPhone Duo, 229.999 TL'den başlayan fiyatlarla 23 Ekim'de satışa sunulacak. Cihazın ön siparişleri ise cuma günü başlayacak.

iPhone Duo nun ekranını tamir ettirmek servet değerinde: İşte Apple ın açıkladığı ücretler 5

Kaynak: The Verge, Apple Türkiye Destek sayfası

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
GTA 6 ile ilgili dudak uçuklatıcı ayrıntılar ortaya çıktı!GTA 6 ile ilgili dudak uçuklatıcı ayrıntılar ortaya çıktı!
Sitenin 196 park yerini satın aldı! Komşularına daha pahalıya satınca ortalık karıştıSitenin 196 park yerini satın aldı! Komşularına daha pahalıya satınca ortalık karıştı

Anahtar Kelimeler:
Apple katlanabilir telefon iPhone Duo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İstanbul'u vuran selden acı haberler geldi: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'u vuran selden acı haberler geldi: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul ve 5 ilde okullar 1 gün tatil edildi

İstanbul ve 5 ilde okullar 1 gün tatil edildi

Fenerbahçe Aston Villa'ya farklı yenildi! Fatura onlara kesildi...

Fenerbahçe Aston Villa'ya farklı yenildi! Fatura onlara kesildi...

Murat Boz ve Demet Özdemir mahsur kaldı! "Her yer sular altında"

Murat Boz ve Demet Özdemir mahsur kaldı! "Her yer sular altında"

Kasa kasa Gürcistan'a yola çıktı: 3 gün sonra market raflarında

Kasa kasa Gürcistan'a yola çıktı: 3 gün sonra market raflarında

Taksitli alışverişte yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

Taksitli alışverişte yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.